قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر السماء في حضن الحضارة.. 50 رحلة بالون تنقل 1000 سائح فوق معابد الأقصر
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب.. لو عايز تصوت مع أسرتك في لجنة واحدة تعمل إيه؟
نجاة سائقها.. انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلي الطريق الإقليمي في المنوفية
برلماني: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلا مرنا وحوافز لدعم المنتج المصري
فرصة أخيرة.. هل يتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية 2026؟
الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

العريس الشاب
العريس الشاب

خيم الحزن على أهالى كوم أمبو شمال أسوان نتيجة وفاة شاب بشكل مفاجئ بسكتة قلبية ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ، وهو يرتدى زى حفل الزفاف .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما سقط الشاب أشرف فجأة على الأرض ، وسط زهول من الحاضرين لحفل الزفاف ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى كوم أمبو حيث أكد الأطباء أن الشاب جاءت وفاته نتيجة تعرضه لسكته قلبية مفاجئة .

وكان العريس الشاب يحتفل بزفافه وسط أسرته وأصدقاؤه فى القاعة ، ولكنه سقط على الأرض بشكل مفاجئ ، وتم نقل العريس إلى المستشفى ، وهو يرتدى بدلة الزفاف ، لتتحول ليلة الفرح والزفاف إلى مآتم وسط صدمة من هول المفاجأة .

وفاة شاب

وقام أهالى المدينة بتوديع العريس إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن عمت جميع أفراد أسرته ، وأصدقاؤه ومحبيه .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

مخالفة مرورية

الداخلية تضبط أكثر من 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 17 طن دقيق

ضبط 17 طن دقيق خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق في 24 ساعة

محافظ الغربية

حريق مصبغة المحلة.. محافظ الغربية: رفع الأنقاض وتقديم الدعم للأسر المتضررة

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد