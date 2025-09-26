الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

خيم الحزن على أهالى كوم أمبو شمال أسوان نتيجة وفاة شاب بشكل مفاجئ بسكتة قلبية ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ، وهو يرتدى زى حفل الزفاف .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما سقط الشاب أشرف فجأة على الأرض ، وسط زهول من الحاضرين لحفل الزفاف ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى كوم أمبو حيث أكد الأطباء أن الشاب جاءت وفاته نتيجة تعرضه لسكته قلبية مفاجئة .

وكان العريس الشاب يحتفل بزفافه وسط أسرته وأصدقاؤه فى القاعة ، ولكنه سقط على الأرض بشكل مفاجئ ، وتم نقل العريس إلى المستشفى ، وهو يرتدى بدلة الزفاف ، لتتحول ليلة الفرح والزفاف إلى مآتم وسط صدمة من هول المفاجأة .

وفاة شاب

وقام أهالى المدينة بتوديع العريس إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن عمت جميع أفراد أسرته ، وأصدقاؤه ومحبيه .