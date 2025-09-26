إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة الفنانة شيماء سيف من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت يسرا، مرتديه سوت لامعه باللون الذهبي، فنسقت الجيب مع بلوزة أنيقة لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة يسرا