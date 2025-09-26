فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وأطلت مي عمر، مرتديه فستان كاجوال قصير، وجاء الفستان بألوان صيفية مبهجه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الميكاب ليبرز جمال ملامحها، كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الاسود .

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر