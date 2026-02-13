قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
رياضة

رعب أندية قمة البريميرليج من مفاجأة كأس إنجلترا

عبدالحكيم أبو علم

تسعى أندية القمة الإنجليزية للإفلات من مفاجآت بطولة كأس إنجلترا، حينما تخوض منافسات الدور الرابع للمسابقة العريقة، غدا السبت.

ويبحث مانشستر سيتي عن تجنب المفاجآت في البطولة، حينما يستضيف  سالفورد سيتي، الذي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة (ليج تو)، غدا، على ملعب (الاتحاد).
وستكون الفرصة مواتية أمام الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، للدفع بعدد من العناصر البديلة في اللقاء، من أجل منح الراحة لنجوم الفريق في ظل جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر النادي السماوي، الذي لا يزال ينافس على أربعة ألقاب في الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم، فيما صعد الفريق لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما تأهل أيضا للمباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة أمام أرسنال في 22 مارس المقبل.

ولا يختلف الحال كثيرا فيما يتعلق بأرسنال، الذي يستضيف ويجان أتلتيك، المتعثر في دوري الدرجة الثانية (ليج وان)، الذي يقبع في المركز الـ22 حاليا بالمسابقة (الثالث من القاع).
ويبدو الأمر عكس ذلك مع ليفربول، الذي يستقبل غدا ضيفه برايتون، في مواجهة متكافئة بين الفريقين اللذين يتنافسان ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر.

وبينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فإن برايتون، يحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، علما بأن هذه هي المواجهة الثانية التي تقام بين الناديين هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويشهد الدور الرابع لكأس إنجلترا مواجهة متكافئة للغاية ولا تخلو من الندية بين أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب (فيلا بارك) غدا، حيث سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين هذا الموسم في جميع البطولات.

ويلتقي في الدور نفسه بيرتون ألبيون مع ضيفه ويستهام يونايتد، غدا السبت، في حين يلعب بيرنلي مع مانسفيلد، ونورويتش سيتي مع ويست بروميتش ألبيون، وساوثهامبتون مع ليستر سيتي، وبورت فايل مع بريستول سيتي في ذات اليوم.

كما يواجه برمنجهام سيتي ضيفه ليدز يونايتد، بعد غد الأحد، ويلعب جريمسبي مع وولفرهامبتون، متذيل ترتيب الدوري الممتاز بتسع نقاط فقط، وأوكسفورد يونايتد مع سندرلاند، في اليوم ذاته، بينما تختتم لقاءات هذا الدور بمواجهة ماكسيفيلد مع ضيفه برينتفورد.

كأس إنجلترا كرة قدم بطولة الدوري الإنجليزي ليفربول

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
