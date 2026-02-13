هانز فليك يوجه توبيخًا شديدًا للاعبي برشلونة بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، تجاه لاعبيه عقب الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح أتلتيكو، وجاءت جميع أهدافها في الشوط الأول من المباراة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فليك لم يناقش أداء لاعبيه أثناء الاستراحة بين الشوطين، لكنه وجه توبيخًا شديدًا لهم قبل الحصة التدريبية يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة جيرونا يوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح فليك للاعبيه أن أداءهم في الشوط الأول كان بلا روح أو حماس أو رغبة في المنافسة مقارنة بأتلتيكو، مؤكدًا أن هذا الأداء لا يليق بفريق يسعى للفوز بالألقاب ويقترب من الوصول إلى النهائي.

كما أعرب هانز فليك عن استغرابه من طريقة دخول لاعبيه أرض الملعب، بلا حسم، أمام خصم يبذل أقصى جهده في كل كرة، مطالبًا إياهم بالتركيز على مباراة جيرونا والاستفادة من درس الهزيمة 4-0 لتحسين الأداء في المباريات المقبلة.

واختتم التقرير بأن فليك شاهد إعادة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وعقد حصة تدريبية لتلقين لاعبيه الدروس الفنية والذهنية قبل مواجهة الدوري الهامة.