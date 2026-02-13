قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هانز فليك يوجه توبيخًا شديدًا للاعبي برشلونة بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد

فليك
فليك
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، تجاه لاعبيه عقب الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح أتلتيكو، وجاءت جميع أهدافها في الشوط الأول من المباراة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فليك لم يناقش أداء لاعبيه أثناء الاستراحة بين الشوطين، لكنه وجه توبيخًا شديدًا لهم قبل الحصة التدريبية يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة جيرونا يوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح فليك للاعبيه أن أداءهم في الشوط الأول كان بلا روح أو حماس أو رغبة في المنافسة مقارنة بأتلتيكو، مؤكدًا أن هذا الأداء لا يليق بفريق يسعى للفوز بالألقاب ويقترب من الوصول إلى النهائي.

كما أعرب هانز فليك عن استغرابه من طريقة دخول لاعبيه أرض الملعب، بلا حسم، أمام خصم يبذل أقصى جهده في كل كرة، مطالبًا إياهم بالتركيز على مباراة جيرونا والاستفادة من درس الهزيمة 4-0 لتحسين الأداء في المباريات المقبلة.

واختتم التقرير بأن فليك شاهد إعادة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وعقد حصة تدريبية لتلقين لاعبيه الدروس الفنية والذهنية قبل مواجهة الدوري الهامة.

هانز فليك برشلونة أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

رابطة الأنديةالمصرية المحترفة

رابطة الأندية تعلن عقوبات مؤجلات الجولتين 12 و14 في الدوري

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة باور دينامو بدوري أبطال أفريقيا

كأس الاتحاد الإنجليزي

الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد لموسم 2025/26

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد