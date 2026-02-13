كاف يحسم الجدل حول تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2027

أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، إن عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية قد يرتفع إلى 28 فريقًا، مشيرًا إلى أن البطولة ستقام كل أربع سنوات في المستقبل.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي في دار السلام عاصمة تنزانيا اليوم إن هناك خططا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 28 فريقا، دون تحديد موعد محدد للتغيير.

وشارك 24 فريقا في النهائيات في آخر أربع نسخ من البطولة القارية بعد زيادتها من تضم 16 فريقا.

وتقسمت المنتخبات 24 المشاركة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، لكن موتسيبي لم يوضح كيف سيتم استيعاب أربعة فرق أخرى في البطولة في المستقبل.

ويضم الكاف 54 اتحادا محليا، لذلك فإن مشاركة 28 فريقا ستشكل أكثر من نصف عدد الأعضاء.

وكرر موتسيبي أن كأس الأمم الأفريقية ستقام كل أربع سنوات بعد عام 2028، وهو قرار أثار الكثير من الانتقادات عندما أُعلن عنه لأول مرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتقام البطولة كل عامين منذ عام 1968.

ونفى موتسيبي التقارير الإعلامية التي أفادت بأن نهائيات 2027 ستنتقل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، التي من المقرر أن تستضيف كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بسبب مخاوف من أن البنية الأساسية في الدول الثلاث الواقعة في شرق أفريقيا لن تكون جاهزة في الوقت المحدد.

وأضاف موتسيبي: "سيحقق الكاف وكرة القدم الأفريقية نجاحا هائلا هذا العام والأعوام المقبلة، نعتقد أن كينيا وتنزانيا وأوغندا ستقدم بطولة جيدة العام المقبل".

وأوضح رئيس الكاف إن كرة القدم الأفريقية تعرضت للحرج بسبب الحوادث التي شابت نهائي 2025، إذ غادر منتخب السنغال الملعب بعد احتساب ركلة جزاء ضد الفريق.

واختتم: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال المباراة النهائية، سنعدل النظام الأساسي للكاف وقواعد الانضباط لضمان أن تتمتع هيئاتنا القضائية بالسلطة لفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك".