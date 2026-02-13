كاف يحدد ربع ساعة لـ وسائل الإعلام في مران الأهلي المفتوح

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا ‏للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي

ويواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام شبيبة القبائل في آخر مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا.