رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الطلائع، ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وخلال المران الختامي حرص ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق رجال يد الأهلي على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي حساب فريق الشمس بنتيجة 37-25، ضمن منافسات بطولة الدوري.