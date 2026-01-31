قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس حضور إمام عاشور إلى الأهلي اليوم للتدريب منفردا بملعب التتش
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه سبورتنج في كاس السوبر المصري

سيدات الاهلي
سيدات الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى، فريق سبورتنج اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصرى.

وتقام المباراة على صالة سيتى كلوب بطنطا فى الثانية عصرا، ويسعى الأهلى للفوز بها ومواصلة العروض القوية التى يقدمها منذ بداية الموسم.

ودخل سيدات يد الأهلى، بقيادة محمد عادل معسكر مغلق أمس للحفاظ على تركيز اللاعبات قبل خوض المباراة المهمة التى يسعى إلى الفوز بها.

يعقد محمد عادل، المدير الفنى، محاضرة فنية قبل بداية المباراة للتأكيد على عدد من الأمور الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.

الأهلى كأس السوبر المصرى سيدات يد الأهلى محمد عادل محمد عادل المدير الفنى

المزيد

