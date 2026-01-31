سيدات يد الأهلي يواجه سبورتنج في كاس السوبر المصري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى، فريق سبورتنج اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصرى.

وتقام المباراة على صالة سيتى كلوب بطنطا فى الثانية عصرا، ويسعى الأهلى للفوز بها ومواصلة العروض القوية التى يقدمها منذ بداية الموسم.

ودخل سيدات يد الأهلى، بقيادة محمد عادل معسكر مغلق أمس للحفاظ على تركيز اللاعبات قبل خوض المباراة المهمة التى يسعى إلى الفوز بها.

يعقد محمد عادل، المدير الفنى، محاضرة فنية قبل بداية المباراة للتأكيد على عدد من الأمور الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.