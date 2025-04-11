تأهل فريق كرة اليد بالأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر؛ بالفوز الذي حققه على سبورتنج بنتيجة ٢٢/٣١ في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت مساء اليوم على صالة سبورتنج.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع البنك الأهلي، في نصف نهائي البطولة، يوم الخميس المقبل.

وشهدت مباراة الأهلي وسبورتنج، إثارة وحماسًا كبيرين من الفريقين في بدايتها، واستطاع الأهلي أن ينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة ١٨-١٠.

وسيطر الفريق على مجريات اللعب في الشوط الثاني؛ بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع، وأنهى المباراة بنتيجة ٢٢/٣١.

جدير بالذكر، أن «رجال يد الأهلي» حسموا بطولة دوري المحترفين؛ عقب الفوز على الزهور في الجولة قبل الأخيرة، ويواصل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر باحثًا عن تحقيق اللقب.