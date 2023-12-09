رئيس جهاز كرة اليد بالأهلي: التتويج بالسوبر نجاح للمنظومة

قال ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك يمثل نجاحًا كبيرًا ‏لمنظومة كرة اليد بالنادي، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح لحصد البطولات.‏

وأوضح أن مباراة السوبر عكست ما يتمتع به لاعبو الأهلي من شخصية كبيرة، ظهرت بقوة خاصة في الوقت الصعب من ‏اللقاء، والإصرار على تحقيق الفوز، والتتويج بالبطولة الغالية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم، وأنهم قادرون على حصد الألقاب خلال الفترة القادمة، وإسعاد الجماهير التي ‏دعمتهم سواء في الملعب ومن خارجه.‏

وشدد لبيب على أن الفوز بلقب السوبر يحمل الجميع مسئولية كبيرة، نحو ضرورة استمرار العروض القوية التي تليق ‏بالفريق، وبما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية.‏

