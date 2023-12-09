رئيس جهاز كرة اليد بالأهلي: التتويج بالسوبر نجاح للمنظومة

قال ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك يمثل نجاحًا كبيرًا لمنظومة كرة اليد بالنادي، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح لحصد البطولات.
وأوضح أن مباراة السوبر عكست ما يتمتع به لاعبو الأهلي من شخصية كبيرة، ظهرت بقوة خاصة في الوقت الصعب من اللقاء، والإصرار على تحقيق الفوز، والتتويج بالبطولة الغالية.
وأشار إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم، وأنهم قادرون على حصد الألقاب خلال الفترة القادمة، وإسعاد الجماهير التي دعمتهم سواء في الملعب ومن خارجه.
وشدد لبيب على أن الفوز بلقب السوبر يحمل الجميع مسئولية كبيرة، نحو ضرورة استمرار العروض القوية التي تليق بالفريق، وبما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية.