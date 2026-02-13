قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بركات: الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري.. والمنافسة شرسة في الدور الثاني

محمد بركات
محمد بركات
منار نور

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية للغاية خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.


وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن بطولة الدوري هذا الموسم تشهد صعوبة كبيرة في ظل تقارب المستويات بين أكثر من فريق.

وأوضح: "الدوري صعب الموسم الجاري، والمنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا في الدور الثاني ستكون صعبة جدًا"، مؤكدًا أن حسم 
اللقب لن يكون سهلًا في ظل الطموحات الكبيرة للأندية الأربعة.

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري، ويأتي بعده الزمالك، ثم بيراميدز وسيراميكا"، لافتًا إلى أن خبرات الأهلي وقدرته على التعامل مع الضغوط تمنحه الأفضلية في سباق التتويج.

وتطرق بركات للحديث عن نادي الزمالك، مشيدًا بما يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية، حيث قال: "الزمالك يسير بخطوات جيدة في ظل تواجد اللاعبين الشباب، كما أن عودة اللاعبين المصابين والغيابات ستزيد من قوة الفريق في الفترة القادمة من الموسم".

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إثارة كبيرة في سباق الدوري، في ظل سعي كل فريق لتقديم أفضل ما لديه من أجل حسم اللقب.

بركات منافسة الدوري الاهلي

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

