بركات: الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري.. والمنافسة شرسة في الدور الثاني

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية للغاية خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.



وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن بطولة الدوري هذا الموسم تشهد صعوبة كبيرة في ظل تقارب المستويات بين أكثر من فريق.

وأوضح: "الدوري صعب الموسم الجاري، والمنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا في الدور الثاني ستكون صعبة جدًا"، مؤكدًا أن حسم

اللقب لن يكون سهلًا في ظل الطموحات الكبيرة للأندية الأربعة.

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري، ويأتي بعده الزمالك، ثم بيراميدز وسيراميكا"، لافتًا إلى أن خبرات الأهلي وقدرته على التعامل مع الضغوط تمنحه الأفضلية في سباق التتويج.

وتطرق بركات للحديث عن نادي الزمالك، مشيدًا بما يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية، حيث قال: "الزمالك يسير بخطوات جيدة في ظل تواجد اللاعبين الشباب، كما أن عودة اللاعبين المصابين والغيابات ستزيد من قوة الفريق في الفترة القادمة من الموسم".

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إثارة كبيرة في سباق الدوري، في ظل سعي كل فريق لتقديم أفضل ما لديه من أجل حسم اللقب.