سامح يوسف: هذا الثلاثي قوة ضاربة للزمالك أمام كايزر تشيفز

أكد سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق، أن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ستكون صعبة للغاية وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

قال يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "الزمالك يُعاني من ضغط المباريات في الفترة الحالية والفريق ظهر بشكل مميز للغاية في الفترة الماضية رغم الغيابات والإصابات والظروف الحالية ولكن معتمد جمال له دور كبير في هذه النتائج المميزة".

وتابع: "الضغط سيكون سلاح الزمالك أمام كايزر تشيفز وأتمنى البدء بالثلاثي ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بيزيرا، وعبدالله السعيد لاعب كبير وصاحب خبرات ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك إذا كان في كامل جاهزيته".