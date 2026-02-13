وائل القباني: المنافسة على الدوري مستمرة لنهاية الموسم

أكد وائل القباني، نجم الكرة المصرية السابق، أن سباق الدوري المصري الممتاز سيظل مشتعلًا حتى الجولات الأخيرة، في ظل تقارب مستويات الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الفريق الأوفر حظًا في الوقت الحالي.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع عبر قناة "MBC مصر 2":

"حتى الآن لا يمكن التوقع بالفريق الأوفر حظًا لحصد لقب الدوري".

وأضاف:"عند النظر إلى المستوى بين الفرق الأربعة، نجد أن سيراميكا يقدم مستويات ثابتة وكرة ممتعة، ولكن هل يستطيع الاستمرار في المنافسة على اللقب؟ ذلك هو السؤال الصعب".

وأوضح القباني أن المصري بات خارج حسابات المنافسة على اللقب هذا الموسم، فيما يعاني بيراميدز من التعثر في بعض المباريات التي تبدو سهلة نسبيًا.

وتابع: "الأهلي لم يقنع حتى الآن، والزمالك يعاني من ظروف صعبة جدًا، والنتائج التي يحققها الأبيض في ظل هذه الظروف تُعد جيدة جدًا".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفوارق الفنية بين الأندية أصبحت متقاربة للغاية، وهو ما يجعل المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى نهاية الموسم.