قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرديري: الأهلي ثاني الأندية في أفريقيا الأعلى إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية

الدرديري
الدرديري
ميرنا محمود

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن الأندية الافريقيه الاعلي إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية 2026 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

و وجاء في المرتبة الاولي صن دوانز ثم الاهلي  المصري ،وعلق الدرديري كاتبا :الاهلي ثاني الأندية في أفريقيا  الاعلي انفاق دا بس للعلم.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، التحضير لمباراته المرتقبة أمام فريق الجيش الملكي المغربي، ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء قوي ينتظره جمهور القلعة الحمراء.
ويأتي هذا الاستعداد في توقيت مهم، خاصة أن المباراة تُعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي قد تحسم شكل ترتيب المجموعة بشكل نهائي، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.


 

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، إلى جانب رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، نظرًا لأهمية اللقاء وقوة المنافس المغربي.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الأهلي في واحدة من أهم مواجهاته خلال مشوار البطولة هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تنقل قناة beIN Sports 2 المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

عمرو الدرديري الانتقالات الشتوية 2026 الأهلي صن دوانز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

كندة علوش

بالكاجوال ..كندة علوش تتألق عبر إنستجرام.. شاهد

هاني رمزي

هاني رمزي : لازم نفضح المتحرش و نعلم ولادنا إنهم يقولوا الحقيقة

أحمد فهمي

جوارديولا الغلابة.. أحمد فهمي يهنيء حاتم صلاح بعيد ميلاده

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد