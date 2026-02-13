الدرديري: الأهلي ثاني الأندية في أفريقيا الأعلى إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن الأندية الافريقيه الاعلي إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية 2026 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و وجاء في المرتبة الاولي صن دوانز ثم الاهلي المصري ،وعلق الدرديري كاتبا :الاهلي ثاني الأندية في أفريقيا الاعلي انفاق دا بس للعلم.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، التحضير لمباراته المرتقبة أمام فريق الجيش الملكي المغربي، ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء قوي ينتظره جمهور القلعة الحمراء.

ويأتي هذا الاستعداد في توقيت مهم، خاصة أن المباراة تُعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي قد تحسم شكل ترتيب المجموعة بشكل نهائي، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.





ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، إلى جانب رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، نظرًا لأهمية اللقاء وقوة المنافس المغربي.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الأهلي في واحدة من أهم مواجهاته خلال مشوار البطولة هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تنقل قناة beIN Sports 2 المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.