الجيش الملكي يفقد خدمات بوريكة ولورا جايتان قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

كشف مصدر مطلع أن فريق الجيش الملكي سيخوض مباراته المقبلة أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا دون خدمات الثنائي محسن بوريكة ولورا جايتان.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة حاسمة على صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى ربع النهائي، حيث يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط مقابل 8 نقاط للجيش الملكي قبل الجولة الأخيرة.

ووصلت بعثة الجيش الملكي إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادًا للمواجهة، وخاض الفريق حصصًا تدريبية مكثفة، بينما يعمل الجهاز الفني على وضع خطة للتعامل مع الغيابات قبل اللقاء.

يُذكر أن أسباب غياب بوريكة ولورا جايتان لم تُعلن رسميًا، لكن فقدان العناصر الأساسية يمثل تحديًا كبيرًا للفريق المغربي في هذا اللقاء الحاسم أمام الأهلي.