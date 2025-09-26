إزالة 556 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الأعمال لإزالة كافة أشكال التعدى ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 556 حالة تعد بمساحة 198 ألفا و708 م2 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

ويأتى ذلك استكمالاً لسلسلة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 .

وشملت الأعمال إزالة الحالات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات استهدفت قرية أبو الريش حيث تمت إزالة 6 حالات تعد بمساحة 2500 م2 بالأعقاب ، بالإضافة إلى استرداد مساحة 55 فدانا بخور أبو صبيرة وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن ، فضلاً عن إزالة 12 حالة تعد بمساحة 1272 م2 بمحيط عدد من المناطق بطريق السادات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات متتالية بقرى الرمادى بحرى والحجز بحرى والكلح شرق شملت تنفيذ 11 قرار إزالة بإجمالي 3524 م2 وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.