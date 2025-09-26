قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 556 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الأعمال لإزالة كافة أشكال التعدى ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 556 حالة تعد بمساحة 198 ألفا و708 م2 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

ويأتى ذلك استكمالاً لسلسلة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 .

وشملت الأعمال إزالة الحالات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات استهدفت قرية أبو الريش حيث تمت إزالة 6 حالات تعد بمساحة 2500 م2 بالأعقاب ، بالإضافة إلى استرداد مساحة 55 فدانا بخور أبو صبيرة وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن ، فضلاً عن إزالة 12 حالة تعد بمساحة 1272 م2 بمحيط عدد من المناطق بطريق السادات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات متتالية بقرى الرمادى بحرى والحجز بحرى والكلح شرق شملت تنفيذ 11 قرار إزالة بإجمالي 3524 م2 وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

ترشيحاتنا

بوستر المهرجان

مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

مهرجان الغردقة

غادة عادل ونيكول سابا.. بدء أولى ندوات مهرجان الغردقة لسينما الشباب

المنتصر بالله

زوجته اعتزلت لهذا السبب.. معلومات لا تعرفها عن المنتصر بالله في ذكري وفاته

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد