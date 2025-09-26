قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 26-9-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق 26 /9 /2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو ما بين 25 و30 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

وكيلو البطاطا 15 جنيهًا.

والجزر يتراوح مابين 20 لـ35جنيهًا.

والبطاطس تراوحت 10 لـ15جنيهًا للكيلو.

والخيار يتراوح 35جنيهًا.

والملوخية سعرها 30 جنيهًا.

والبامية الزيرو بـ100جنيه. 

وتراوح سعر البصل ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان بـ15 جنيهًا.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ30 جنيهًا.

والفلفل الأخضر ما بين 20 لـ30 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ30 جنيهًا.

والفلفل الألوان 80 جنيهًا.

والكوسة الخضراء تراوحت مابين 30 لـ40 جنيهًا.

والثوم البلدى 100 جنيه.

والليمون 40 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة:

وسعر كيلو البلح البارحى من 80 جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره مابين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة البناتي 50 جنيهًا.

والعنب يتراوح سعره من 50 لـ60 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي تراوح مابين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

والمانجا تراوح سعرها مابين الـ50 لـ110جنيه على حسب النوع. 

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

