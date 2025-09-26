قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: إطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات المحفّزة ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم

إسراء صبري

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن السلطات الصحية اللبنانية بدأت استعدادات مكثفة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل توقعات بموسم إنفلونزا أكثر حدة من المعتاد، موضحا أن وزارة الصحة اللبنانية أطلقت حملة تطعيم وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشار سنجاب، إلى أن الحملة تركز على كبار السن والأطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مضيفا أن معدلات الإصابة العام الماضي كانت مرتفعة، وهو ما دفع السلطات الصحية لإطلاق هذه المبادرة قبل موسم الأمطار والعواصف والثلوج.

وفي سياق منفصل، تحدث «سنجاب» عن انطلاق فعاليات الأيام الأوروبية للتراث في لبنان، والتي ستتيح للجمهور فرصة نادرة لزيارة قصر الصنوبر، مقر إقامة السفير الفرنسي في بيروت، والمكان الذي أُعلن منه عن قيام دولة لبنان الكبير عام 1920.

وأوضح المراسل أن قصر الصنوبر سيفتح أبوابه أمام اللبنانيين يوم الأحد المقبل من الصباح وحتى المساء، ضمن فعاليات تعزز التواصل الثقافي والتراثي مع أوروبا، حيث يركز هذا العام على التراث المعماري، بمشاركة عدد من السفارات الأوروبية.

