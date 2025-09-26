القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن السلطات الصحية اللبنانية بدأت استعدادات مكثفة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل توقعات بموسم إنفلونزا أكثر حدة من المعتاد، موضحا أن وزارة الصحة اللبنانية أطلقت حملة تطعيم وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشار سنجاب، إلى أن الحملة تركز على كبار السن والأطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مضيفا أن معدلات الإصابة العام الماضي كانت مرتفعة، وهو ما دفع السلطات الصحية لإطلاق هذه المبادرة قبل موسم الأمطار والعواصف والثلوج.

وفي سياق منفصل، تحدث «سنجاب» عن انطلاق فعاليات الأيام الأوروبية للتراث في لبنان، والتي ستتيح للجمهور فرصة نادرة لزيارة قصر الصنوبر، مقر إقامة السفير الفرنسي في بيروت، والمكان الذي أُعلن منه عن قيام دولة لبنان الكبير عام 1920.

وأوضح المراسل أن قصر الصنوبر سيفتح أبوابه أمام اللبنانيين يوم الأحد المقبل من الصباح وحتى المساء، ضمن فعاليات تعزز التواصل الثقافي والتراثي مع أوروبا، حيث يركز هذا العام على التراث المعماري، بمشاركة عدد من السفارات الأوروبية.