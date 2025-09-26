جفاف العين والحساسية الموسمية.. أبرز أمراض الشتاء

قال الدكتور عمرو فتحي، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، إن فصل الشتاء يُعد من أكثر الفصول التي تتزايد فيها أمراض العيون، وفي مقدمتها جفاف العين والحساسية الموسمية.

وأوضح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض الرطوبة في الأجواء الداخلية والخارجية يؤدي إلى تبخر الدموع، ما يجعل العين أكثر عرضة للجفاف.

وأضاف أن الغبار والهواء المصاحب للشتاء يزيدان من حدة الأعراض، مشيرًا إلى أن بعض المرضى يعانون نزول دموع غير مبررة، وهي من علامات الحساسية المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة.

وشدد على أن فصل الشتاء يزيد فرص الإصابة بالتهابات العين، مؤكدًا على ضرورة ترشيد وقت استخدام الشاشات لتقليل الأعراض.