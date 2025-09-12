قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي بدران: فصل الخريف يحمل تحديات صحية ونفسية بسبب تقلبات الجو وانتشار مسببات الحساسية

مجدي بدران
مجدي بدران
البهى عمرو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فصل الخريف يتميز بتغيرات جوية مزدوجة تؤثر على الحالة الصحية والمزاجية للعديد من الأشخاص، مشيرًا إلى أن تلك التقلبات قد تكون سببًا في زيادة معدلات العدوى والأمراض التحسسية في هذا الوقت من العام.

وأوضح بدران، خلال مداخلة عبر برنامج هذا الصباح المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن تساقط أوراق الشجر في هذا الفصل يساهم في نمو الفطريات وتكاثر حشرة الفراش، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الحساسية الموسمية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 3 تريليونات شجرة في العالم، وكل شجرة تسقط ما بين 50 ألفًا إلى 200 ألف ورقة، والتي تتحلل لاحقًا وتتحول إلى غبار وفطريات مسببة للحساسية.

وأشار إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس في الخريف نتيجة قِصر النهار وقلة الخروج، تؤدي إلى انخفاض مستويات «فيتامين د» في الجسم، وهو ما يؤثر على الصحة العامة والمناعة. كما نبه إلى خطورة انتشار الفيروسات التنفسية في هذا الموسم، خاصة مع ضعف التهوية في الأماكن المغلقة وزيادة الاختلاط، وغياب الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين.

وأكد «بدران» أن اتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بالتغذية التي تدعم المناعة يمكن أن يكون له دور إيجابي في تحسين الصحة الجسدية والنفسية خلال فصل الخريف، بالإضافة إلى من يعانون من اضطرابات موسمية أو حساسية الجهاز التنفسي.

فصل الخريف المناعة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الدعاء

دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب

ترشيحاتنا

جمال سليمان

جمال سليمان يستعد لـ " الخروج من البئر" .. تفاصيل

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور من سيارتها.. صور

ماما وبابا

طرح فيلم ماما وبابا في السينما السعودية

بالصور

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد