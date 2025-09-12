مجدي بدران: فصل الخريف يحمل تحديات صحية ونفسية بسبب تقلبات الجو وانتشار مسببات الحساسية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فصل الخريف يتميز بتغيرات جوية مزدوجة تؤثر على الحالة الصحية والمزاجية للعديد من الأشخاص، مشيرًا إلى أن تلك التقلبات قد تكون سببًا في زيادة معدلات العدوى والأمراض التحسسية في هذا الوقت من العام.

وأوضح بدران، خلال مداخلة عبر برنامج هذا الصباح المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن تساقط أوراق الشجر في هذا الفصل يساهم في نمو الفطريات وتكاثر حشرة الفراش، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الحساسية الموسمية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 3 تريليونات شجرة في العالم، وكل شجرة تسقط ما بين 50 ألفًا إلى 200 ألف ورقة، والتي تتحلل لاحقًا وتتحول إلى غبار وفطريات مسببة للحساسية.

وأشار إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس في الخريف نتيجة قِصر النهار وقلة الخروج، تؤدي إلى انخفاض مستويات «فيتامين د» في الجسم، وهو ما يؤثر على الصحة العامة والمناعة. كما نبه إلى خطورة انتشار الفيروسات التنفسية في هذا الموسم، خاصة مع ضعف التهوية في الأماكن المغلقة وزيادة الاختلاط، وغياب الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين.

وأكد «بدران» أن اتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بالتغذية التي تدعم المناعة يمكن أن يكون له دور إيجابي في تحسين الصحة الجسدية والنفسية خلال فصل الخريف، بالإضافة إلى من يعانون من اضطرابات موسمية أو حساسية الجهاز التنفسي.