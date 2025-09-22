استشاري الحساسية والمناعة يقدم نصائح هامة للحماية من العدوى الفيروسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة أن فصل الخريف يكون أسوأ من فصل الشتاء، في إنتشار العدوى الفيروسية، مشيرا إلى أن هذا الفصل مرتبط بالتقلبات الجوية ما بين إرتفاع وإنخفاض درجات الحرارة.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الخريف موسم لغنتشار البرد والأإنفلونزا ومسببات الحساسبة، مؤكدا أنه لا بد من مرضى الحساسية العودة لإستخدام بخبخات الأنف والصدر للحماية من الأزمات التنفسية التي مكن أن تحدث.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة أن، العدوى الفيروسية قد تكون مثيرة لحساسيية الأنف والصدر، ولا بد من الحصول على اللقاح الخاص بالعدوى الفيروسية للوقاية من الإنفلونزا لأن لها ضاعفات خطيرة لأنه يمكن أن تؤدي لإلتهاب رئوي.