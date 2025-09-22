قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المصل واللقاح: موسم الخريف أسوأ من الشتاء فيما يخص العدوى التنفسية

محمد البدوي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن موسم الخريف أسوأ من الشتاء فيما يخص العدوى التنفسية، بسبب تقلب الجو بين البارد والساخن، ما يسهل انتشار الفيروسات، مؤكدًا أن التوقيت الحالي مناسب جدًا لأخذ لقاح الإنفلونزا قبل الشتاء، مشيرًا إلى توفر اللقاح في مصر وفروعه بالصيدليات، وهو لقاح رباعي يحمي من أربع فصائل شديدة الانتشار.

انتشار العدوى الفيروسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن اليوم هو الأخير من فصل الصيف، ومع بداية المدارس يشهد الطقس تقلبات جوية قد تؤثر على الصحة، موضحًا أن التقلبات الجوية تسهم في انتشار العدوى الفيروسية، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت يشهد عادة انتشار نزلات البرد، الإنفلونزا، وكورونا بمتحوراتها السابقة، وأن التجمعات المدرسية تزيد من فرص انتقال العدوى.

مرضى الحساسية

وأشار أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كيفية التعامل مع انتشار العدوى في المدارس هي أخذ لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن الإنفلونزا يُعد من أشد العدوى الفيروسية التنفسية، له نسب وفيات عالمية، يتسبب في مضاعفات على الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى مرضى الحساسية، السكري، القلب، والضغط، حيث تكون المضاعفات شديدة، موضحًا أن اللقاح يُعد ضروريًا للأطفال، الرضع، الحوامل، ومرضى حساسية الأنف والصدر.

 

وتابع: "اللقاح يُعطى للأشخاص فوق ستة أشهر، ولا يُعطى لمن هم أقل من ستة أشهر، أما الفئات التي تعاني من حساسية تجاه البيض أو ارتفاع الحرارة أو حساسية من اللقاح، فيُؤجل إعطاؤهم الجرعة".

