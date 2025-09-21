إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته

غادر إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، المستشفى، ظهر اليوم الأحد؛ بعد استقرار حالته الصحية، حيث سمح الفريق الطبي المعالج له بالمغادرة؛ عقب الاطمئنان على حالته.

وتعرض إمام عاشور لوعكة صحية مفاجئة، عقب مباراة الأهلي وإنبي في الدوري؛ ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات وتحاليل طبية، أكدت إصابته بعدوى فيروس A، وهو ما استلزم بقاءه تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام.

برنامج علاجي وغذائي تحت إشراف طبي

قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بالتنسيق مع الفريق المعالج، متابعة حالة اللاعب بشكل دوري بعد عودته إلى منزله، مع وضع برنامج غذائي متكامل يساعده على التعافي، إلى جانب خطة علاجية دقيقة؛ لضمان استعادة كامل جاهزيته قبل عودته للملاعب.

مدة غياب عاشور عن الملاعب

ويواصل إمام عاشور غيابه عن تدريبات الأهلي في الفترة الحالية، حيث يخضع لتحاليل وفحوصات يومية لمتابعة حالته.

ووفقًا لتأكيدات الجهاز الطبي، فإن اللاعب يحتاج إلى فترة راحة سلبية تمتد من 4 إلى 6 أسابيع، يعقبها مرحلة نقاهة وتأهيل تدريجي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وبهذا، يتأكد غياب عاشور عن الأهلي في المباريات المقبلة، ما يمثل خسارة فنية مؤثرة للفريق الأحمر، في انتظار استعادته كامل جاهزيته للعودة إلى المستطيل الأخضر.