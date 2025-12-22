الزمالك يحسم موقف إعارة ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الزمالك من إعارة نجم الفريق ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": ناصر منسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير على سبيل الإعارة لأحد أندية الاتحاد السكندري أو البنك الأهلي.



وتابع: "اللاعب اشتغل على نفسه بشكل كبير وظهر بشكل جيد جدا في مباراة حرس الحدود وسجل هدف الفوز للأبيض، والنادي قرر استمرار اللاعب وأغلف ملف رحيله".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من عمر البطولة.

مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة، والسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.