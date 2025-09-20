إقبال روسي قوي على آيفون 17 رغم التباطؤ الاقتصادي

شهدت متاجر موسكو اليوم /السبت/ عرض هاتف آيفون 17 الجديد من آبل عبر موزعين محليين، فيما كشف متجر "ريستور"، أحد أكبر بائعي التجزئة في روسيا، عن قفزة كبيرة في حجم الطلبات المسبقة هذا العام.

ورغم التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تعانيه البلاد، وارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاماً إضافة إلى عجز في الموازنة يتجاوز 4 تريليونات روبل، فإن إقبال المستهلكين على هواتف آيفون يؤكد أن جاذبية العلامة الأمريكية لا تزال قوية في السوق الروسية، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".

وقالت لودميلا سيموشينا، مديرة العلاقات العامة في مجموعة "إنفنتيف ريتيل" المالكة لمتجر "ريستور"، إن الطلبات المسبقة ارتفعت بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة: "هناك قاعدة جماهيرية ضخمة لن تستبدل آيفون بأي هاتف آخر".

الهاتف الجديد الذي طُرح عالمياً هذا الأسبوع يأتي بتصميم محدث وكاميرات مطوّرة، إضافة إلى إصدار "آير" الجديد.

ورغم توقف آبل عن البيع المباشر منذ 2022، تمكنت المتاجر الروسية من تأمين الإصدارات عبر ما يعرف "بالواردات الموازية"، وهو ما يرفع الأسعار. إذ يُباع آيفون 17 سعة 256 جيجابايت بحوالي 119990 روبلاً (نحو 1437 دولاراً)، أي أكثر بـ57% من سعره في السوق الأمريكية.

ورغم القيود والعقوبات، احتفظت آبل في 2024 بصدارة سوق الهواتف الذكية في روسيا من حيث الإيرادات، متقدمة على منافسيها الصينيين.

