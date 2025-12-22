كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي بالزمالك.. تدريب منفرد بدون عقوبة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أزمة أحمد حمدي داخل نادي الزمالك لم تنهتي حتى الآن، واللاعب ما زال يتدرب بشكل منفرد بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن تدريب أحمد حمدي منفردًا جاي باتفاق كامل بين إدارة الزمالك والجهاز الفني، ومش قرار فردي أو عقوبة مقنعة زي ما اتقال.

وتابع، بالنسبة للكلام عن توقيع عقوبات، المصدر أوضح إن أحمد حمدي لم يتم توقيع أي عقوبة عليه خلال اليومين الماضيين، رغم المشادة اللي حصلت بينه وبين الجهاز الفني خلال التدريبات الجماعية اللي سبقت مباراة حرس الحدود.

وشدد، في نفس الوقت، النادي بيحاول يحتوي الموقف، وهناك تحركات واتصالات مكثفة حاليًا لإنهاء الأزمة، أبرزها تواصل مستمر بين شقيق أحمد حمدي وجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، في محاولة للوصول لحل يرضي كل الأطراف ويعيد اللاعب للأجواء الطبيعية داخل الفريق.

واختتم، الملف ما زال مفتوح، والساعات المقبلة ستكون حاسمة في مصير أحمد حمدي داخل القلعة البيضاء.