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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 نصائح هامة لتخفيف آثار حساسية العين في الربيع

حساسية الربيع
حساسية الربيع
نهى هجرس

مع حلول فصل الربيع، يمكن أن تتداخل حساسية العين الربيعية، المعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي، مع قدرتك على الرؤية بوضوح (بسبب جفاف العين )، والعمل في الخارج، والأداء الجيد في مكان العمل.

ويمكن أن تؤدي العيون الحمراء المنتفخة أيضًا إلى شعورك بالخجل من مظهرك، كما أن حساسية العين في الربيع تشكل إزعاجًا، ويقدمون لك هذه النصائح لمساعدتك في إيجاد الراحة.

نصائح لتخفيف أعراض حساسية العين في الربيع

احرص على إبقاء النوافذ مغلقة لإبعاد المواد المسببة للحساسية عن منزلك.

استخدم جهاز تنقية أو فلتر هواء عالي الجودة في منزلك.

ابق داخل المنزل في الأيام العاصفة أو الجافة أو التي تحتوي على نسبة عالية من حبوب اللقاح، إذا كان ذلك ممكنا.

ارتدِ النظارات الشمسية خارج المنزل للحصول على حماية إضافية ضد تهيج المواد المسببة للحساسية.

قم بتشغيل جهاز مزيل للرطوبة في منزلك لإبعاد العفن.

علاج حساسية العين عند الاطفال

استخدم أغطية الوسائد وأغطية المراتب التي تحمي من المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار.

اغسل يديك بشكل متكرر.

اخلع حذائك داخل المنزل لتجنب اصطدامه بحبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى.

إذا كان لديك كلب، امسح أقدام كلبك لإزالة أي حبوب لقاح.

استخدم قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية، إذا وصفها الطبيب.

خذ قسطًا من الراحة من العدسات اللاصقة وارتدِ النظارات إذا كانت عيناك تعاني من الحكة والتورم.

اشطف عينيك بمحلول ملحي بعد الخروج للمساعدة في إزالة المواد المسببة للحساسية.

استخدم كمادات باردة لتخفيف التورم.

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