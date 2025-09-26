قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا

حريق مصنع المحلة
حريق مصنع المحلة
أحمد فتحي

ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع المحلة إلى 10 متوفيين و 40 مصابا في حادث انهيار مصنع المحلة.

ويتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على مدار الساعة تطورات حادث الحريق الذي نشب فجر اليوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بمصبغة “غزل البشبيشي” الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، وذلك إثر ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

توجيهات محافظ الغربية 

وفور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البلاغ بالواقعة، وجّه السيد المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الفوري بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث تم الدفع بعدد ١١ سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٢٠ سيارة إسعاف من مراكز المحلة وطنطا وسمنود، و٥ سيارات مياه (٤ سيارات سعة ٥ أطنان + ١ سيارة سعة طن واحد)، وحفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى معدات من الأحياء شملت سيارة سعة ٢٠ طن، وسيارة سعة ٥ أطنان، ولودر كبير من رئاسة حي أول المحلة، بجانب لودر آخر وسيارتين سعة ٥ أطنان من رئاسة حي ثان المحلة، مع فرض كردون أمني وفصل جميع المرافق حفاظًا على سلامة الأهالي. كما استقبلت مستشفيات المحلة العام وسمنود المركزي الحالات الطارئة.

تفاصيل الحادث 

وأكد محافظ الغربية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ رفع آثار الانهيار، مع تكليف لجنة المنشآت برئاسة حي أول المحلة لمعاينة المبنى والمباني المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية. كما وجّه  فرق التضامن الاجتماعي والإغاثة بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مشددًا على أن رعاية المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات المحافظة.

حريق المحلة مصنع المحلة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور

وزير الصناعة

وزيرا الصناعة والإسكان يبحثان موقف ترفيق المناطق الصناعية تمهيدا لطرح الأراضي أول ديسمبر

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد