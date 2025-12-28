قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
ابني غير مستقيم في البيع والشراء فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص يقول فيه: ابني غير مستقيم في البيع والشراء، نصحته أكثر من مرة، فماذا أفعل؟.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأصل هو الاستمرار في النصح، مؤكدًا أن النصيحة لا تكون مرة أو مرتين أو ثلاثًا، وإنما هي نصح متواصل ما دام الإنسان حيًا، وقد تمتد إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه من الممكن أيضًا الاستعانة بأحد من أهل الخير والصلاح أو شخص مقرّب له تأثير عليه ليتحدث معه لعل الأمور تنضبط وتهدأ.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الحكم في هذه المسألة يتوقف أولًا على فهم معنى "غير مستقيم"، فإذا كان المقصود أنه لا يجيد البيع والشراء أو لا يحسن التقدير ويتعرض للغبن، أي يُخدع أو لا يهتدي إلى الصواب والرشد، فهنا يجب الوقوف معه والنصح المستمر ومساندته، مع إدخال من يثق فيهم من أهل الخير ليعينوه على الفهم والتوازن في معاملاته.

وتابع أما إذا كان الأمر نسبيًا، بمعنى أنه يبيع ويشتري مثل الناس لكن طريقته مختلفة عن طريقة والده أو لا تعجبه أساليبه، فهنا لا يوجد خلاف ولا نزاع شرعيًا، لأن الخلاف في الأسلوب لا يعني الخطأ، ولكل إنسان فكره وزمنه وطريقته الخاصة، ولا يلزم الابن أن يسير على نفس “ستايل” والده في البيع والشراء.

وأكد أمين الفتوى أن المطلوب هو التفريق بين الاختلاف في الأسلوب، وهو أمر طبيعي ومقبول، وبين الخطأ الحقيقي الذي يترتب عليه غبن أو ضرر، وفي هذه الحالة تكون النصيحة واجبة ومستمرة، مع الحرص على الحكمة والرفق وإشراك أهل الخير والصلاح، لعل الله يصلح الحال ويهدي إلى الرشد والصواب.

