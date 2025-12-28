قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين.. الإفتاء تجيب

حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين.
حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين.
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل في الزكاة إخراجها من جنس المال الذي وجبت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة نقدًا، كما يجوز إخراجها بالقيمة عينًا كالبطاطين وغيرها، بشرط أن تصرف إلى المحتاجين إليها حاجة محقَّقة على وجه التمليك.

إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه

جعل الإسلامُ الغرض الرئيسي من إخراج الزكاة هو سدَّ حاجة المحتاجين؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 330، ط. دار الفكر): [المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء] اهـ.

والأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» رواه أبو داود وابن ماجه.
وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (2/ 432، ط. مكتبة القاهرة).

حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين للفقراء

بخصوص الحالة المسؤول عنها: فيجوز للمزكي أن يخرج الزكاة مالًا، ويعطيه للفقراء والمحتاجين، ثم يقوموا بشراء ما يحتاجون من بطاطين وغيرها؛ بناءً على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.

كما يجوز للمزكي أن يخرج الزكاة قيمة؛ بأن يشتري بمال الزكاة ما يماثل قيمتها من البطاطين، ويعطيها للفقراء والمحتاجين؛ بناءً على ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم.

والمختار للفتوى جواز إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية للشتاء، بشرطين يلزم مراعاتهما:
الأول: أن تتحقق حاجة الفقراء والمحتاجين إلى ذلك.

الثاني: أن تعطى لهم على سبيل التمليك بنية الزكاة.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 137، ط. دار الفكر): [(وتجب النية) في الزكاة للخبر المشهور. والاعتبار فيها بالقلب كغيرها (فينوي هذا فرض زكاة مال أو فرض صدقة مالي أو نحوها) كزكاة مالي المفروضة، أو الصدقة المفروضة، أو الواجبة، أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام "الروضة" و"المجموع"] اهـ.

حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين بطاطين الزكاة الإفتاء زكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

قوي عاملة بني سويف

مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

إشادة واسعة من أبناء المحافظة باحتفالات العيد القومي و المشروعات التنموية في مختلف القطاعات

محافظ بورسعيد: المحافظة شهدت هذا العام الاحتفال بالعيد القومي وسط إنجازات ملموسة

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

