دار الإفتاء ووزارة الثقافة يطلقان ندوة توعوية للأطفال احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم

شهدت الحديقة الثقافية للأطفال تنفيذ أولى فعاليات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الثقافة.

وجاءت الفعالية في صورة ندوة توعوية نظمتها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، استهدفت الأطفال وأسرهم، وركزت على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعزيز ثقافة تقبُّل الآخر واحترام التنوع، مع إبراز حقوق ذوي الهمم ومكانتهم في المجتمع.

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث قدم عددًا من الرسائل التوعوية المبسطة التي تناسب الفئة العمرية للأطفال، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى الرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان، وأن ذوي الهمم يمثلون طاقة إيجابية وقدرة حقيقية على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

وأكد المشاركون أن هذه الفعالية تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين المؤسستين، بما يعكس توجه الدولة نحو تشبيك الجهود بين المؤسسات الدينية والثقافية، وتعظيم دورها في نشر الوعي وبناء الإنسان، خاصة لدى النشء، بما يخدم صالح الوطن والمواطن.