طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025
صالح بكري: شكرا لأهلنا في مخيمات عسكر ونابلس لإقامة عزاء لوالدي محمد بكري
دار الإفتاء ووزارة الثقافة يطلقان ندوة توعوية للأطفال احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم

إيمان طلعت

شهدت الحديقة الثقافية للأطفال تنفيذ أولى فعاليات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الثقافة. 

وجاءت الفعالية في صورة ندوة توعوية نظمتها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، استهدفت الأطفال وأسرهم، وركزت على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعزيز ثقافة تقبُّل الآخر واحترام التنوع، مع إبراز حقوق ذوي الهمم ومكانتهم في المجتمع.

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث قدم عددًا من الرسائل التوعوية المبسطة التي تناسب الفئة العمرية للأطفال، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى الرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان، وأن ذوي الهمم يمثلون طاقة إيجابية وقدرة حقيقية على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

وأكد المشاركون أن هذه الفعالية تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين المؤسستين، بما يعكس توجه الدولة نحو تشبيك الجهود بين المؤسسات الدينية والثقافية، وتعظيم دورها في نشر الوعي وبناء الإنسان، خاصة لدى النشء، بما يخدم صالح الوطن والمواطن.

