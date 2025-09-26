قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

مروج حسني

أخلت النيابة العامة سبيل نجل الفنان أحمد رزق، بعد التحقيق معه في واقعة تعدٍ على صديق وإصابته بثقب في طبلة الأذن بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تنازل المجني عليه والتصالح بين الطرفين.


 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل الفنان تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، بعد تلقي بلاغ من رجل أعمال يتهمه بالتعدي على نجله خلال مشادة.


 

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.


 

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، بينما انتهى التحقيق بالتصالح وإخلاء السبيل.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

