إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

أخلت النيابة العامة سبيل نجل الفنان أحمد رزق، بعد التحقيق معه في واقعة تعدٍ على صديق وإصابته بثقب في طبلة الأذن بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تنازل المجني عليه والتصالح بين الطرفين.





وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل الفنان تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، بعد تلقي بلاغ من رجل أعمال يتهمه بالتعدي على نجله خلال مشادة.





وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.





وقد تم تحرير محضر بالواقعة، بينما انتهى التحقيق بالتصالح وإخلاء السبيل.





