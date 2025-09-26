قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية

اجتماع جامعة جنوب الوادى
اجتماع جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مدى إنجاز مشروعات الحوكمة الإلكترونية بالجامعة في ضوء حرص الجامعة على التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها، بما يعزز الأداء ويعمل على دعم اتخاذ القرار وحوكمة جميع المعاملات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعلي عامر، مدير عام الشئون القانونية وعمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة والاعلام، وأحمد هشام، مبرمج ومطور برامج، وندى عبد السلام، مبرمجة ومطورة برامج الانتهاء من إعداد الأرشيف الإلكتروني لملفات الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما ناقش رئيس الجامعة، ما تم إنجازه بتطبيق "نظافة" والذي يعمل على حوكمة جميع عمليات التجميل والنظافة داخل الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالجهد المبذول من فريق العمل للمشروع لأرشفة 3886 ملف بالإدارة العامة للشئون القانونية، تضمنت 2669 قضية و807 عقد و265 مجلس تأديب، بالإضافة إلى 145 ملف إحالة للنيابة الإدارية.
 

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن التطبيق جاري تطويره ليشمل المسطحات الخضراء المخصصة للتجميل والزينة داخل الجامعة.
 

وأضاف الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بأن إجمالي الوثائق التي تم ارشفتها بلغت نحو 250 ألف ورقة بمساحة تخزينية 60 جيجابايت.

وأشار عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن التطبيق يهدف لتطوير النظام البيئي داخل الجامعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات ونقاط باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مما يسهل من عملية الإشراف والمتابعة للتأكيد على نظافة وجاهزية جميع قطاعات الجامعة.

جامعة جنوب الوادي مشروعات الحوكمة الالكترونية التحول الرقمي الأرشيف الإلكتروني المسطحات الخضراء قنا

المزيد

