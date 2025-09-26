رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مدى إنجاز مشروعات الحوكمة الإلكترونية بالجامعة في ضوء حرص الجامعة على التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها، بما يعزز الأداء ويعمل على دعم اتخاذ القرار وحوكمة جميع المعاملات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعلي عامر، مدير عام الشئون القانونية وعمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة والاعلام، وأحمد هشام، مبرمج ومطور برامج، وندى عبد السلام، مبرمجة ومطورة برامج الانتهاء من إعداد الأرشيف الإلكتروني لملفات الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما ناقش رئيس الجامعة، ما تم إنجازه بتطبيق "نظافة" والذي يعمل على حوكمة جميع عمليات التجميل والنظافة داخل الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالجهد المبذول من فريق العمل للمشروع لأرشفة 3886 ملف بالإدارة العامة للشئون القانونية، تضمنت 2669 قضية و807 عقد و265 مجلس تأديب، بالإضافة إلى 145 ملف إحالة للنيابة الإدارية.



وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن التطبيق جاري تطويره ليشمل المسطحات الخضراء المخصصة للتجميل والزينة داخل الجامعة.



وأضاف الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بأن إجمالي الوثائق التي تم ارشفتها بلغت نحو 250 ألف ورقة بمساحة تخزينية 60 جيجابايت.

وأشار عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن التطبيق يهدف لتطوير النظام البيئي داخل الجامعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات ونقاط باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مما يسهل من عملية الإشراف والمتابعة للتأكيد على نظافة وجاهزية جميع قطاعات الجامعة.