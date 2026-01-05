وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك بطنطا يهنئ الأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

زار وفد من كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، يمثله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، والأخت فرانشيسكا من راهبات نوتردام ديزابوتر، والأخ فادي عادل، ممثل العلاقات العامة والإعلام بالكنيسة، والأخ شادي فهيم، عضو مجلس الكنيسة، الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، قدم الأب صموئيل جرجس، وأعضاء الوفد التهنئة إلى الأنبا بولا، والآباء الكهنة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين جميعًا أهمية تعزيز روح الشركة، والوحدة داخل الكنيسة.

ومن جانبه، رحّب الأنبا بولا بالوفد، مثمّنًا هذه الزيارة الأخوية، مشيرًا إلى ضرورة التواصل المستمر بين الكنائس لما له من أثر إيجابي في دعم العمل الرعوي، وخدمة الشعب.