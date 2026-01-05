قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا لضمان انتظام العملية التعليمية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

 أجرى نائبا رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتعليم والطلاب، جولات تفقدية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات بعدد من كليات الجامعة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

فقد قام الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكليتي الزراعة والتربية للطفولة المبكرة، اطمأن خلالها على انتظام اللجان، والالتزام باللوائح والضوابط المنظمة، وتوافر المناخ الأكاديمي الملائم لأداء الدارسين امتحاناتهم.

وأكد د.محمود السعيد أن الجامعة تولي امتحانات الدراسات العليا أهمية خاصة باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة البحث العلمي، مشددًا على الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية والنزاهة العلمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية والبحثية، ويعكس مكانة جامعة القاهرة على المستويين المحلي والدولي.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات مرحلة البكالوريوس بكليتي الصيدلة والتمريض، للاطمئنان على الالتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الجامعة المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

وأكد د.أحمد رجب أن توجيهات رئيس الجامعة تشدد على تقديم كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب داخل لجان الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية عقبات قد تواجههم، مع عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بالمنظومة الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

وشملت الجولات التفقدية التأكد من الحفاظ على الهدوء داخل اللجان، ومنع استخدام الهواتف المحمولة، وتواجد أساتذة المواد للإجابة عن استفسارات الطلاب، ومطابقة مواصفات أوراق الأسئلة للضوابط المقررة، إلى جانب انتظام أعمال الكنترولات.

ورافق الدكتور محمود السعيد خلال جولته بكلية الزراعة الدكتور أيمن يحيى عميد الكلية، كما رافقه بكلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، فيما رافق الدكتور أحمد رجب خلال جولته بكلية الصيدلة الدكتور أحمد الشافعي عميد الكلية، كما رافقه بكلية التمريض الدكتورة فاطمة عابد عميدة الكلية، وذلك بحضور وكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومسئولي الكنترولات.

رئيس جامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول كلية التربية للطفولة المبكرة

