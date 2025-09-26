خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم، إن أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو يقين صادق يوجهه إلى الله تعالى.

وأضاف المرشدي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن الرحيم، عن "اليقين"، أن الله تعالى أكثر من ذكر اليقين في القرآن بصيغة الفعل، كقوله تعالى "وبالآخرة هم يوقنون" وبصيغة الاسم كقوله تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" فهذا اليقين هو القوة الدافعة إلى الإيمان ومحرك القلوب والدافع إلى تعظيم الله تعالى.

وأشار إلى أن اليقين هو الذي يجعل الإنسان قريبا من ربه حاضر بين يديه، كما وصف ذلك سيدنا رسول الله لما سئل عن الإحسان فقال "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك".

وأوضح أن اليقين هو الذي دفع سيدنا علي بن أبي طالب، لما سئل هل رأيت ربك؟ فقال "أفأعبد مالا أرى" فالله تبصره القلوب بحقائق الإيمان.

وذكر خطيب مسجد الرحمن الرحيم، أن اليقين الصادق الذي دعانا إليه سيدنا رسول الله، هو الذي يواجه الأفكار اللادينية التي تريد أن تنال من عقيدة المسلمين، ما بين نفي لوجود الله مطلقا وآخر يعترف بقوة خالقة لكن لا أعرف ما هو ، فليس له وجود وإنما وجود في الذهن، وثالث يقف في دائرة الشك، ورابع منفجر نفسيا عاطفيا ووجدانيا.