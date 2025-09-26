قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو

الدكتور إبراهيم المرشدي
الدكتور إبراهيم المرشدي
محمد شحتة

قال الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم، إن أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو يقين صادق يوجهه إلى الله تعالى.

وأضاف المرشدي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن الرحيم، عن "اليقين"، أن الله تعالى أكثر من ذكر اليقين في القرآن بصيغة الفعل، كقوله تعالى "وبالآخرة هم يوقنون" وبصيغة الاسم كقوله تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" فهذا اليقين هو القوة الدافعة إلى الإيمان ومحرك القلوب والدافع إلى تعظيم الله تعالى.

وأشار إلى أن اليقين هو الذي يجعل الإنسان قريبا من ربه حاضر بين يديه، كما وصف ذلك سيدنا رسول الله لما سئل عن الإحسان فقال "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك".

وأوضح أن اليقين هو الذي دفع سيدنا علي بن أبي طالب، لما سئل هل رأيت ربك؟ فقال "أفأعبد مالا أرى" فالله تبصره القلوب بحقائق الإيمان.

وذكر خطيب مسجد الرحمن الرحيم، أن اليقين الصادق الذي دعانا إليه سيدنا رسول الله، هو الذي يواجه الأفكار اللادينية التي تريد أن تنال من عقيدة المسلمين، ما بين نفي لوجود الله مطلقا وآخر يعترف بقوة خالقة لكن لا أعرف ما هو ، فليس له وجود وإنما وجود في الذهن، وثالث يقف في دائرة الشك، ورابع منفجر نفسيا عاطفيا ووجدانيا.

خطبة الجمعة صلاة الجمعة الأوقاف مسجد الرحمن الرحيم اليقين

