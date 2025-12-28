رابح ماجر يدعم الجزائر أمام بوركينافاسو بمدرجات مولاي الحسن

حرص رابح ماجر نجم منتخب الجزائر السابق علي التواجد بمدرجات ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية لدعم الاخضر أمام بوركينافاسو

ويواجه منتخب الجزائر، مع نظيره بوركينا فاسو، في الوقت الحالي، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب

وتواجد زيدان في المباراة لمساندة نجله لوكا يحرس عرين الجزائر للمرة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وظهر زيدان في المدرجات متفاعلًا مع المباراة ومساندًا لنجله حارس مرمى منتخب الجزائر، للمرة الثانية بعد ظهوره في مباراة السودان.

وكان لوكا زيدان قد قرر تمثيل محاربي الصحراء بدلًا من فرنسا، لينضم لأول مرة إلى صفوف المنتخب الجزائري

وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على السودان بثلاثية في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.