رياضة

السودان يكتب فجرا جديدا في أمم أفريقيا بعد 13 عاما من الغياب

إسلام مقلد

حقق منتخب السودان فوزًا تاريخيًا وثمينًا على نظيره غينيا الاستوائية بهدف دون رد، في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليحصد صقور الجديان أول انتصار لهم في البطولة القارية منذ 13 عامًا كاملة، ويضعوا أقدامهم بقوة على أعتاب تأهل تاريخي إلى دور الـ16.

وجاء الفوز السوداني في توقيت بالغ الحساسية، ليمنح المنتخب ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 3 نقاط، وأعادت الحسابات بالكامل داخل المجموعة الخامسة، التي باتت مشتعلة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

صعوبة المواجهة

ورغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، نجح لاعبو السودان في تقديم مباراة قتالية على أعلى مستوى، ترجمتها روح الإصرار والانضباط التكتيكي إلى هدف حاسم منح الفريق انتصارًا طال انتظاره، وأعاد الأمل لجماهيره في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة السودانية.

الظروف القاسية

لكن ما يجعل هذا الفوز استثنائيًا بحق، هو حجم الظروف القاسية التي يعيشها منتخب السودان خارج المستطيل الأخضر. 

قائد المنتخب بخيت خميس كشف أن الوضع الإنساني صعب للغاية، مشيرًا إلى معاناة اللاعبين في التواصل مع عائلاتهم، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

الحالة النفسية

أما المدير الفني كواسي أبياه، فأكد أن الحالة النفسية للفريق شديدة التعقيد، موضحًا أن بعض اللاعبين تصلهم أخبار مؤلمة عن فقدان أفراد من عائلاتهم أثناء تواجدهم في البطولة، وهو ما يضاعف من الضغط النفسي عليهم داخل المعسكر.

لا وجود لراحة كافية

وتزداد قيمة الإنجاز حين نعلم أن أغلب قوام المنتخب السوداني شارك في بطولة كأس العرب قبل فترة قصيرة دون الحصول على راحة كافية، إضافة إلى توقف النشاط المحلي وغياب الدوري، ما حرم اللاعبين من الجاهزية التنافسية المعتادة، ومع ذلك نجحوا في الظهور بروح مقاتلة تجاوزت كل الحسابات الفنية.

وبعد نهاية الجولة الثانية، أصبح ترتيب المجموعة الخامسة على النحو التالي: الجزائر 3 نقاط، بوركينا فاسو 3 نقاط، السودان 3 نقاط، غينيا الاستوائية دون رصيد.

وبات منتخب السودان قريبًا بشدة من تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود إلى دور الـ16، في قصة كروية تختصر معنى الصمود، وتؤكد أن كرة القدم أحيانًا تكون انتصارًا للروح قبل أن تكون انتصارًا في النتيجة.

