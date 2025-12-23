لاعب منتخب السودان: أمم إفريقيا فرصة لتقديم أفضل ما لدينا من أجل شعبنا

وصف بخيت خميس، لاعب منتخب السودان، الأوضاع في بلاده بالكارثية قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد الجزائر في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال خميس خلال المؤتمر الصحفي: "الظروف التي يمر بها السودان كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والحمد لله تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية رغم كل الصعوبات. هناك تواصل دائم مع عائلاتنا وهم الداعم الأكبر بالنسبة لنا في النجاحات التي نحققها".

من أجل شعب السودان

وأضاف: "أمم إفريقيا تمثل فرصة لنا لتقديم أفضل ما لدينا من أجل شعبنا الصامد والصابر، فهو الداعم لنا في جميع الظروف".

منتخبات المجموعة

وتتواجد منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ضمن المجموعة نفسها مع السودان والجزائر، ما يجعل المنافسة في الجولة الأولى حامية وذات أهمية كبيرة لكل الفرق المشاركة.