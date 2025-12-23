بيتكوفيتش يطالب لاعبي الجزائر ببداية قوية أمام السودان في أمم أفريقيا 2025

شدد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية لمحاربي الصحراء أمام منتخب السودان ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن الانطلاقة القوية تمثل مفتاحًا أساسيًا لبناء الثقة خلال مشوار البطولة.

مواجهة مرتقبة في المجموعة الخامسة

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه منتخب السودان، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في لقاء يحظى باهتمام كبير في ظل رغبة المنتخب الجزائري في استعادة هيبته القارية.

استعدادات مكثفة ودراسة المنافس

وقال بيتكوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن الجهاز الفني عمل بجد خلال الأيام الماضية من أجل الظهور بصورة جيدة أمام السودان، بما يسمح للفريق بمواصلة المنافسة بثقة وإيجابية.

وأوضح أن منتخب السودان يضم مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا كأس أمم إفريقيا للمحليين وكأس العرب بالتشكيلة نفسها تقريبًا، مشيرًا إلى أن المنتخب الجزائري قام بدراسة المنافس بشكل دقيق.

الفوز مفتاح الثقة والدوافع

وأكد مدرب الجزائر أن الفوز في المباراة الأولى ضروري للحصول على الثقة المطلوبة، مشددًا على أن تحقيق الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية ودوافع إيجابية لبقية مباريات البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني يحترم المنافس، لكنه في الوقت نفسه يثق كثيرًا في قدرات لاعبيه وإمكاناتهم.

طي صفحة الماضي والتركيز على الحاضر

وتطرق بيتكوفيتش إلى إخفاقات المنتخب الجزائري في النسختين الماضيتين من البطولة، حيث ودع المنافسات من الدور الأول دون تحقيق أي فوز، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بنسيان ما حدث في الماضي والتركيز فقط على الحاضر.

وأوضح أن ما تحقق سابقًا لم يعد مهمًا الآن، وأن العمل الجاد في النسخة الحالية هو الطريق الوحيد لاستعادة النتائج الإيجابية.

سعي لاستعادة الأمجاد

ويأمل منتخب الجزائر في استعادة بريقه القاري بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، وفتح صفحة جديدة في نسخة المغرب 2025، بداية من مواجهة السودان، التي يراها بيتكوفيتش محطة حاسمة لوضع الفريق على الطريق الصحيح.