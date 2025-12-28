جلوب سوكر.. أول تعليق لـ بوجبا عقب تتويجه بجائزة أفضل عودة

أعرب بول بوجبا نجم موناكو عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل عودة في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2025.

وقال بوجبا في تصريحات عقب التتويج :" إنه لشرف لي أن أكون هنا، لقد كانت رحلة طويلة. لم يكن الأمر سهلاً... الكثير من الناس يمرون بلحظات صعبة، بالنسبة لي، كان من المهم أن أرى من كان هناك حقًا، من يحبك حقًا عندما لا تكون في دائرة الضوء. ”

وتابع :“هذه الجائزة تعني الكثير لي ولزوجتي، لقد مررنا بالكثير معًا. لقد ساعدتني كثيرًا، وأطفالي أبقوني مبتسمًا. ”

وتابع :"شكرا لموناكو لثقتكم بي، ولزملائي في الفريق، ولكل من أرسل رسائل خلال الأوقات الصعبة"