قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر السماء في حضن الحضارة.. 50 رحلة بالون تنقل 1000 سائح فوق معابد الأقصر
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب.. لو عايز تصوت مع أسرتك في لجنة واحدة تعمل إيه؟
نجاة سائقها.. انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلي الطريق الإقليمي في المنوفية
برلماني: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلا مرنا وحوافز لدعم المنتج المصري
فرصة أخيرة.. هل يتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية 2026؟
الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة

مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
محمد شحتة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، بث مباشر لشعائر خطبة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "اليقين" ، منوهة بأن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد، وكيفية المواجهة والعلاج.

وتشهد محافظات مصر اليوم الجمعة افتتاح وزارة الأوقاف لـ10 مساجد في 8 محافظات مختلفة، وذلك ضمن خطة متواصلة لإعمار بيوت الله عز وجل وصيانتها.

وشملت الافتتاحات إنشاء مسجد جديد بالكامل، إلى جانب إحلال وتجديد 8 مساجد، فضلًا عن صيانة وتطوير مسجد واحد.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 حتى الآن إلى 175 مسجدًا، من بينها 146 مسجدًا جديدًا أو مجددًا، و29 مسجدًا خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إنجازه منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 13,664 مسجدًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 23 مليارًا و702 مليون جنيه.

وجاءت خريطة المساجد الجديدة متنوعة على النحو التالي: في سوهاج جرى تجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب، وفي الشرقية مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين.

أما في كفر الشيخ فقد تم تجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي، وفي الإسماعيلية مسجد الرحمة بعزبة غنيم.

كما شهدت محافظة أسيوط إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بديروط، وصيانة مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية، بينما في الفيوم تم تجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية.

وفي أسوان اكتمل بناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، وأخيرًا شهدت البحيرة تجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية فرهاش.

وتؤكد هذه الافتتاحات حرص وزارة الأوقاف على تعزيز رسالتها في إعمار المساجد ماديًا وفكريًا، وتوفير بيئة روحية مهيأة للمصلين في جميع أنحاء الجمهورية.

الأوقاف خطبة الجمعة مسجد الرحمن الرحيم موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم وتفريج الهموم وتيسير الأمور

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد