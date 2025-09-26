بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، بث مباشر لشعائر خطبة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "اليقين" ، منوهة بأن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد، وكيفية المواجهة والعلاج.

وتشهد محافظات مصر اليوم الجمعة افتتاح وزارة الأوقاف لـ10 مساجد في 8 محافظات مختلفة، وذلك ضمن خطة متواصلة لإعمار بيوت الله عز وجل وصيانتها.

وشملت الافتتاحات إنشاء مسجد جديد بالكامل، إلى جانب إحلال وتجديد 8 مساجد، فضلًا عن صيانة وتطوير مسجد واحد.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 حتى الآن إلى 175 مسجدًا، من بينها 146 مسجدًا جديدًا أو مجددًا، و29 مسجدًا خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إنجازه منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 13,664 مسجدًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 23 مليارًا و702 مليون جنيه.

وجاءت خريطة المساجد الجديدة متنوعة على النحو التالي: في سوهاج جرى تجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب، وفي الشرقية مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين.

أما في كفر الشيخ فقد تم تجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي، وفي الإسماعيلية مسجد الرحمة بعزبة غنيم.

كما شهدت محافظة أسيوط إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بديروط، وصيانة مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية، بينما في الفيوم تم تجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية.

وفي أسوان اكتمل بناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، وأخيرًا شهدت البحيرة تجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية فرهاش.

وتؤكد هذه الافتتاحات حرص وزارة الأوقاف على تعزيز رسالتها في إعمار المساجد ماديًا وفكريًا، وتوفير بيئة روحية مهيأة للمصلين في جميع أنحاء الجمهورية.