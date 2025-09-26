قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
ديني

موضوع خطبة الجمعة مكتوبة في مساجد الأوقاف اليوم

محمد شحتة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "اليقين" ، منوهة بأن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد، وكيفية المواجهة والعلاج.

وتشهد محافظات مصر اليوم الجمعة افتتاح وزارة الأوقاف لـ10 مساجد في 8 محافظات مختلفة، وذلك ضمن خطة متواصلة لإعمار بيوت الله عز وجل وصيانتها.

وشملت الافتتاحات إنشاء مسجد جديد بالكامل، إلى جانب إحلال وتجديد 8 مساجد، فضلًا عن صيانة وتطوير مسجد واحد.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 حتى الآن إلى 175 مسجدًا، من بينها 146 مسجدًا جديدًا أو مجددًا، و29 مسجدًا خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إنجازه منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 13,664 مسجدًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 23 مليارًا و702 مليون جنيه.

وجاءت خريطة المساجد الجديدة متنوعة على النحو التالي: في سوهاج جرى تجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب، وفي الشرقية مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين.

أما في كفر الشيخ فقد تم تجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي، وفي الإسماعيلية مسجد الرحمة بعزبة غنيم.

كما شهدت محافظة أسيوط إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بديروط، وصيانة مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية، بينما في الفيوم تم تجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية.

وفي أسوان اكتمل بناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، وأخيرًا شهدت البحيرة تجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية فرهاش.

وتؤكد هذه الافتتاحات حرص وزارة الأوقاف على تعزيز رسالتها في إعمار المساجد ماديًا وفكريًا، وتوفير بيئة روحية مهيأة للمصلين في جميع أنحاء الجمهورية.

