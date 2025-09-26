قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

فرناس حفظي

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنه تم تدمير 26 موقعا استراتيجيا لإسرائيل.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوى يوم الخميس ، أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالاشراف والجهوزية التامتين، وهي قادرة على تأدية مهامها في مواجهة أي عدو غادر.

وأكد فدوى أن إسرائيل لم تحقق في الحرب الأخيرة أي هدف من أهدافها ، قائلا “شعبنا اظهر نفسه في مواقع الضرورة ومن انه يصمد ويقف إن أقدم العدو الخبيث المتنمر على شن هجوم، وسيجعله يتجرع الهزيمة” وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.

وفي وقت سابق، أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب الرئيس، أن بلاده ماضية في ترميم وتأهيل المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن توقف مسيرة إيران النووية. 

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية أن طهران لن تدخل في محادثات مباشرة مع واشنطن، معتبرًا أن المفاوضات لن تُثمر في ظل استمرار التهديدات والضغوط.

وأشار إسلامي إلى أن تطوير القدرات النووية الإيرانية حق سيادي مشروع، موضحًا أن رفع نسب التخصيب لا يعني بالضرورة توجيهها لأغراض عسكرية، بل يرتبط بحاجة البلاد إلى مواد دقيقة تُستخدم في أجهزة القياس وأنظمة السلامة داخل المفاعلات. وأضاف أن إيران، رغم العقوبات الممتدة لعقود، لم تحصل على هذه العناصر من أي دولة، ما دفعها للاعتماد على إمكاناتها الذاتية.

