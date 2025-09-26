قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإلتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المنشآت

المواعيد الشتوية
المواعيد الشتوية
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية للإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجارى طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية " رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة " رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية إحتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الإنضباط المطلوب بالشارع.

وأضاف بأن قرار المواعيد الشتوية لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سيطبق على مختلف الأنشطة التجارية حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءاً على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءاً يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية ، فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل ، وتمتد حتى الواحدة صباحاً فى أيام العطلات ، مع إستمرار خدمة التيك أواى والدليفرى على مدار 24 ساعة .

المواعيد الشتوية

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه طبقاً لقرار وزيرة التنمية المحلية أيضاً فإن الورش والأعمال الحرفية سوف تعمل داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً بإستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين ، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وشدد المحافظ على أهمية إلتزام الأجهزة التنفيذية بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع مديريات الأمن والتنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد .

وأضاف محافظ أسوان بأن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرف العمليات الفرعية تتابع بشكل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزارى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

