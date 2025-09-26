القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على مدار الساعة تطورات حادث الحريق الذي نشب فجر اليوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بمصبغة “غزل البشبيشي” الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى،وذلك إثر ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

توجيهات محافظ الغربية

وفور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البلاغ بالواقعة، وجّه السيد المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الفوري بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث تم الدفع بعدد ١١ سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٢٠ سيارة إسعاف من مراكز المحلة وطنطا وسمنود، و٥ سيارات مياه (٤ سيارات سعة ٥ أطنان + ١ سيارة سعة طن واحد)، وحفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى معدات من الأحياء شملت سيارة سعة ٢٠ طن، وسيارة سعة ٥ أطنان، ولودر كبير من رئاسة حي أول المحلة، بجانب لودر آخر وسيارتين سعة ٥ أطنان من رئاسة حي ثان المحلة، مع فرض كردون أمني وفصل جميع المرافق حفاظًا على سلامة الأهالي. كما استقبلت مستشفيات المحلة العام وسمنود المركزي الحالات الطارئة.

تفاصيل الحادث

وأكد محافظ الغربية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ رفع آثار الانهيار، مع تكليف لجنة المنشآت برئاسة حي أول المحلة لمعاينة المبنى والمباني المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية. كما وجّه فرق التضامن الاجتماعي والإغاثة بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مشددًا على أن رعاية المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات المحافظة.

عزاء محافظ الغربية

وقد أعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص تعازيه لأسر المتوفين جراء هذا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لهم حتى تجاوز تداعيات الحادث.

ويهيب محافظ الغربية بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي معلومات أو أرقام غير دقيقة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لأي بيانات، مع التأكيد على أنه سيتم موافاة المواطنين بالحصر الكامل والوصف الدقيق للموقف أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية .