تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان فلوريدا للسينما العربية

تحتضن مدينة تامبا في ولاية فلوريدا أول مهرجان سينمائي عربي في الولاية، مع إقامة الدورة الأولى من مهرجان فلوريدا للسينما العربية خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير.



ويهدف الحدث إلى تقديم منصة للسينما العربية المستقلة، وتعريف الجمهور الأمريكي بأعمال عربية أصيلة بعيدًا عن الصورة النمطية للفنان العربي في هوليوود.



ويقام المهرجان بالتعاون مع " Tampa Bay Film Circle " وسينما " NCG"، ليصبح أول مهرجان عربي متخصص في فلوريدا، في وقت تقل فيه الفعاليات المشابهة في الولايات المتحدة خارج نيويورك وكاليفورنيا.

وتركز الدورة الأولى على عرض أفلام عربية مستقلة تعكس قضايا وتجارب واقعية من العالم العربي، وتسلط الضوء على القدرات الفنية لصناع السينما العرب على مستوى عالمي.

وتشمل الأفلام المشاركة أعمالًا من لبنان، بالإضافة إلى فيلم مصري جديد، مع التركيز على الأعمال التي لم تحظَ بتوزيع واسع، لإتاحة فرصة للجمهور الأمريكي لمشاهدة محتوى نادر وأصيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من عرض أفلام عربية مستقلة داخل فلوريدا، في ظل غياب شركات توزيع كبرى، ما جعل تنظيم مهرجان متكامل ضرورة لدعم هذه الأفلام وإبرازها أمام الجمهور المحلي.



وتحتفي الدورة الأولى بالمخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في تطوير السينما العربية، إضافة إلى تأثير تجربته الدراسية والسينمائية في الولايات المتحدة على الأجيال الجديدة من صناع الأفلام.

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم المصري "في عز الظهر"، بطولة الممثل المصري الكندي مينا مسعود، في أول عرض له داخل الولايات المتحدة، مع جلسة نقاشية مفتوحة مع مسعود ومخرجه مرقص عادل.



ولا تشمل الدورة الافتتاحية مسابقات تنافسية، بل يقدم المهرجان جوائز تكريمية، من بينها مقترح إطلاق جائزة يوسف شاهين للإبداع الفني، كما يكرم الفنان اللبناني توني مهنا عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية.



ويطمح مهرجان فلوريدا للسينما العربية إلى أن يصبح حدثًا سنويًا يعزز التبادل الثقافي بين السينما العربية والجمهور الغربي، ويفتح المجال أمام المواهب العربية لإبراز قدراتها على الساحة الدولية.