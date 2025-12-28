قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان فلوريدا للسينما العربية

فلوريدا للسينما العربية
فلوريدا للسينما العربية
تقى الجيزاوي

تحتضن مدينة تامبا في ولاية فلوريدا أول مهرجان سينمائي عربي في الولاية، مع إقامة الدورة الأولى من مهرجان فلوريدا للسينما العربية خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير.


ويهدف الحدث إلى تقديم منصة للسينما العربية المستقلة، وتعريف الجمهور الأمريكي بأعمال عربية أصيلة بعيدًا عن الصورة النمطية للفنان العربي في هوليوود.


ويقام المهرجان بالتعاون مع " Tampa Bay Film Circle " وسينما " NCG"، ليصبح أول مهرجان عربي متخصص في فلوريدا، في وقت تقل فيه الفعاليات المشابهة في الولايات المتحدة خارج نيويورك وكاليفورنيا.

وتركز الدورة الأولى على عرض أفلام عربية مستقلة تعكس قضايا وتجارب واقعية من العالم العربي، وتسلط الضوء على القدرات الفنية لصناع السينما العرب على مستوى عالمي. 
وتشمل الأفلام المشاركة أعمالًا من لبنان، بالإضافة إلى فيلم مصري جديد، مع التركيز على الأعمال التي لم تحظَ بتوزيع واسع، لإتاحة فرصة للجمهور الأمريكي لمشاهدة محتوى نادر وأصيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من عرض أفلام عربية مستقلة داخل فلوريدا، في ظل غياب شركات توزيع كبرى، ما جعل تنظيم مهرجان متكامل ضرورة لدعم هذه الأفلام وإبرازها أمام الجمهور المحلي.


وتحتفي الدورة الأولى بالمخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في تطوير السينما العربية، إضافة إلى تأثير تجربته الدراسية والسينمائية في الولايات المتحدة على الأجيال الجديدة من صناع الأفلام.
ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم المصري "في عز الظهر"، بطولة الممثل المصري الكندي مينا مسعود، في أول عرض له داخل الولايات المتحدة، مع جلسة نقاشية مفتوحة مع مسعود ومخرجه مرقص عادل.


ولا تشمل الدورة الافتتاحية مسابقات تنافسية، بل يقدم المهرجان جوائز تكريمية، من بينها مقترح إطلاق جائزة يوسف شاهين للإبداع الفني، كما يكرم الفنان اللبناني توني مهنا عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية.


ويطمح مهرجان فلوريدا للسينما العربية إلى أن يصبح حدثًا سنويًا يعزز التبادل الثقافي بين السينما العربية والجمهور الغربي، ويفتح المجال أمام المواهب العربية لإبراز قدراتها على الساحة الدولية.

