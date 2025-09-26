أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟

نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 في السوق المحلي المصري، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5777 جنيها – شراء 5754 جنيها

عيار 22: بيع 5296 جنيها – شراء 5275 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 5055 جنيها – شراء 5035 جنيها

سعر الذهب عيار 18

عيار 18: بيع 4333 جنيها – شراء 4316 جنيها

عيار 14: بيع 3370 جنيها – شراء 3357 جنيها

عيار 12: بيع 2889 جنيها – شراء 2877 جنيها

الأونصة: بيع 179689 جنيها – شراء 178978 جنيها

سعر الذهب

الجنيه الذهب: بيع 40440 جنيها – شراء 40280 جنيها

الأونصة بالدولار: 3745.29 دولار

أسعار الذهب اليوم الجمعة

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 5777 جنيها للبيع و5754 جنيها للشراء، وهو الأعلى بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي. أما عيار 22، فسجل 5296 جنيها للبيع و5275 جنيها للشراء.

عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بلغ سعره 5055 جنيها للبيع و5035 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4333 جنيها للبيع و4316 جنيها للشراء. أما عيار 14، فقد بلغ 3370 جنيها للبيع و3357 جنيها للشراء، وعيار 12 سجل 2889 جنيها للبيع و2877 جنيها للشراء.

سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي بلغ 179689 جنيها للبيع و178978 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 40440 جنيها للبيع و40280 جنيها للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3745.29 دولار.