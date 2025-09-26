قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 في السوق المحلي المصري، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية. 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5777 جنيها – شراء 5754 جنيها 

عيار 22: بيع 5296 جنيها – شراء 5275 جنيها 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 5055 جنيها – شراء 5035 جنيها

سعر الذهب عيار 18

عيار 18: بيع 4333 جنيها – شراء 4316 جنيها 

عيار 14: بيع 3370 جنيها – شراء 3357 جنيها 

عيار 12: بيع 2889 جنيها – شراء 2877 جنيها 

الأونصة: بيع 179689 جنيها – شراء 178978 جنيها 

سعر الذهب 

الجنيه الذهب: بيع 40440 جنيها – شراء 40280 جنيها 

الأونصة بالدولار: 3745.29 دولار

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 5777 جنيها للبيع و5754 جنيها للشراء، وهو الأعلى بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي. أما عيار 22، فسجل 5296 جنيها للبيع و5275 جنيها للشراء.

عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بلغ سعره 5055 جنيها للبيع و5035 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4333 جنيها للبيع و4316 جنيها للشراء. أما عيار 14، فقد بلغ 3370 جنيها للبيع و3357 جنيها للشراء، وعيار 12 سجل 2889 جنيها للبيع و2877 جنيها للشراء.

سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي بلغ 179689 جنيها للبيع و178978 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 40440 جنيها للبيع و40280 جنيها للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3745.29 دولار.

