400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

قال محمد البسطويسي المعروف إعلاميا بعامل السيرك بطنطا إن " أنوسة كوتة أختي وصاحبة فضل وهاتزوج باذن الله قريبا دعواتكم ليا" .

في المقابل ردت أنوسة كوته علي تصالحها بنشر صورة سيلفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فرحا بسفرها إلي موسكو مع شقيقها عقب فترة غياب بينهما نافية تماما إشاعة هروبها إلي خارج مصر بسبب الخلاف القانوني مع العامل المشار إليه .

من ناحية أخري أكدت مصادر مقربة من أسرة عامل السيرك المصاب في واقعة أنوسة كوته الشهيرة بالتصالح الكامل في جلسة الصلح التي استمرت ساعتين علي الأكثر بطنطا بموجب الاتفاق علي سداد مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه تعويضا علي أحداث العاهة وبتر ذراعه بسبب أكل النمر له أثناء أحد العروض الترفيهية .

من جانبه أكد وليد الفولي محامي عامل السيرك تأكيد إنهاء الصلح بشكل كامل بعد تراضي كافة الأطراف بسبب ظروف سفر انوسة كوته خارج البلاد حاليا.