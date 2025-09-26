قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

إيمان عبد اللطيف

قال محمد البسطويسي المعروف إعلاميا بعامل السيرك بطنطا إن " أنوسة كوتة أختي وصاحبة فضل وهاتزوج باذن الله قريبا دعواتكم ليا" .

في المقابل ردت أنوسة كوته علي تصالحها بنشر صورة سيلفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فرحا بسفرها إلي موسكو مع شقيقها عقب فترة غياب بينهما نافية تماما إشاعة هروبها إلي خارج مصر بسبب الخلاف القانوني مع العامل المشار إليه .

من ناحية أخري أكدت  مصادر مقربة من أسرة عامل السيرك المصاب في واقعة أنوسة كوته الشهيرة بالتصالح الكامل في جلسة الصلح التي استمرت ساعتين علي الأكثر بطنطا بموجب الاتفاق علي سداد مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه تعويضا علي أحداث العاهة وبتر ذراعه بسبب أكل النمر له أثناء أحد العروض الترفيهية .

من جانبه أكد وليد الفولي محامي عامل السيرك تأكيد إنهاء الصلح بشكل كامل بعد تراضي كافة الأطراف بسبب ظروف سفر انوسة كوته خارج البلاد حاليا.

أزمه سيرك طنطا أنوسة كوته سيرك

